Кулеба уверен, что "абсолютное большинство" в ЕС - за переговоры о вступлении с Украиной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что большинство членов Европейского Союза поддерживают начало переговоров с Украиной о вступлении, а для преодоления сопротивления Венгрии "надо много работать".

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, одной из главных тем его встречи с нидерландской коллегой была подготовка к заседанию Европейского совета 14-15 декабря, на котором ожидается принятие "исторического решения о начале переговоров с Украиной".

"Вы все находитесь в информационном пространстве и видите напряжение, которое создает Венгрия вокруг этого вопроса. Главное – украинцы должны понять, что над каждым результатом надо много работать; ничто не дается просто так", – подчеркнул он.

Министр добавил, что в Европейском Союзе есть "абсолютное большинство", которое поддерживает открытие переговоров о членстве с Украиной.

"И сегодня я получил заверения, что Нидерланды будут поддерживать так же это решение и будут активно лоббировать его принятие во время заседания Европейского совета. И мы благодарны за это", – подытожил он.

Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС после того, как Европейская комиссия дала на это зеленый свет в ноябре.

Венгерский премьер Виктор Орбан накануне призвал председателя Европейского совета Шарля Мишеля снять переговоры с Украиной о вступлении в ЕС с повестки дня предстоящего саммита Европейского совета.

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