Кулеба верит, что ЕС все же согласует финансовую поддержку для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что страны ЕС все же согласуют решение о финансовой поддержке Украины на декабрьском саммите.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве.

Дмитрий Кулеба отметил, что саммит лидеров ЕС 14-15 декабря будет "непростым", поскольку на эту встречу выпала сразу серия важных вопросов, связанных с Украиной – открытие переговоров о членстве, одобрение 12-го пакета санкций против России, многолетний европейский инструмент финансирования для Украины на 50 млрд евро, решение об использовании российских замороженных активов, а также ряд вопросов относительно других стран и функционирования Евросоюза.

"Заседание будет непростым. Но у нас есть основания полагать, что в конце концов решения, которые нужны для обеспечения макрофинансовой поддержки Украины, будут приняты, и макрофинансовая стабильность в стране сохранится", – сказал министр иностранных дел.

Как известно, премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против одобрения финансовой поддержки для Украины на 50 млрд евро и против открытия переговоров о ее вступлении в ЕС.

Кроме этого, решение зависит от результата дискуссии относительно всего среднесрочного бюджета ЕС. По информации СМИ, в этом вопросе есть разногласия.

Еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан говорил, что если Орбан и, возможно, новый премьер Словакии помешают достижению согласия по пакету для Украины, Евросоюз рассмотрит "план Б".