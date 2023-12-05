Кулеба: Війна в Ізраїлі відволікає від України увагу медійну, а не політичну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ескалація на Близькому Сході між Ізраїлем і терористами ХАМАС не вплинула на зменшення підтримки з боку партнерів України, натомість змістилась саме увага ЗМІ.

Про це він заявив на пресконференції з головою МЗС Нідерландіів Ханке Брейнс Слот у Києві, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи відчувають у Києві зменшення рівня уваги до повномасштабної війни після нападу ХАМАС на Ізраїль, Кулеба відповів: "Увага ЗМІ змістилась, а політична увага – ні", підкресливши, що це підтвердила й зустріч голів МЗС країн НАТО минулого тижня.

"Я також не бачу зменшення підтримки з боку партнерів, коли йдеться про постачання зброї та боєприпасів. Все відбувається згідно з графіком. Але, як доводить ваше запитання, всі ЗМІ говорять про зміщення уваги. Це, на жаль, реалії життя. Нові війни завжди привертають більше уваги, ніж війни, що тривають", – пояснив він.

На думку голови МЗС, партнери України розуміють, що на кону в Україні стоїть "набагато, набагато більше, ніж просто майбутнє України". "І тому я не передбачаю жодного уповільнення чи зменшення ні уваги, ні підтримки, яка надходить", – додав міністр.

Дмитро Кулеба також заявив, що країни ЄС все ж погодять рішення щодо фінансової підтримки України на грудневому саміті, а "абсолютна більшість" у ЄС – за початок переговорів про вступ із Києвом.