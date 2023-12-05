Кулеба: Война в Израиле отвлекает от Украины внимание медийное, а не политическое

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что эскалация на Ближнем Востоке между Израилем и террористами ХАМАС не повлияла на уменьшение поддержки со стороны партнеров Украины, зато сместилось именно внимание СМИ.

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, чувствуют ли в Киеве уменьшение уровня внимания к полномасштабной войне после нападения ХАМАС на Израиль, Кулеба ответил: "Внимание СМИ сместилось, а политическое внимание – нет", подчеркнув, что это подтвердила и встреча глав МИД стран НАТО на прошлой неделе.

"Я также не вижу уменьшения поддержки со стороны партнеров, когда речь идет о поставках оружия и боеприпасов. Все происходит согласно графику. Но, как доказывает ваш вопрос, все СМИ говорят о смещении внимания. Это, к сожалению, реалии жизни. Новые войны всегда привлекают больше внимания, чем продолжающиеся войны", – пояснил он.

По мнению главы МИД, партнеры Украины понимают, что на кону в Украине стоит "гораздо, гораздо больше, чем просто будущее Украины". "И поэтому я не предвижу никакого замедления или уменьшения ни внимания, ни поддержки, которая поступает", – добавил министр.

Дмитрий Кулеба также заявил, что страны ЕС все же согласуют решение о финансовой поддержке Украины на декабрьском саммите, а "абсолютное большинство" в ЕС – за начало переговоров о вступлении с Киевом.