ЗМІ: Зеленський візьме участь в онлайн-саміті G7

Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 грудня, приєднається до онлайн-зустрічі країн "Групи семи", головування в якій у цьому році завершує Японія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kyodo News.

За словами речника уряду Японії Хірокадзу Мацуно, лідери країн обговорять війну РФ проти України та конфлікт між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

Важливе місце на порядку денному також займатиме міжнародна всеосяжна угода щодо розвитку штучного інтелекту, заявив високопосадовець.

Раніше повідомляли, що Франція має намір до початку 2024 року завершити двосторонню угоду з Україною про двосторонні безпекові зобов’язання, як це передбачено спільною декларацією G7. Перед цим у листопаді почалися переговори про аналогічні угоди з Німеччиною та Італією.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше. Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

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