СМИ: Зеленский примет участие в онлайн-саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 декабря, присоединится к онлайн-встрече стран "Группы семи", председательство в которой в этом году завершает Япония.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kyodo News.

По словам представителя правительства Японии Хирокадзу Мацуно, лидеры стран обсудят войну РФ против Украины и конфликт между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Важное место в повестке дня также будет занимать международное всеобъемлющее соглашение по развитию искусственного интеллекта, заявил высокопоставленный чиновник.

Ранее сообщалось, что Франция намерена до начала 2024 года завершить двустороннее соглашение с Украиной о двусторонних обязательствах по безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией G7. Перед этим в ноябре начались переговоры об аналогичных соглашениях с Германией и Италией.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже. Около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

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