В Італії партії влади провалили спробу затвердити мінімальну зарплату

Права більшість в нижній палаті парламенту Італії в середу провалила спробу опозиції ухвалити її законопроєкт про встановлення мінімальної заробітної плати, якої в країні, на відміну від більшості членів ЄС, немає.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Ліві опозиційні партії пропонували запровадити мінімальну оплату праці за ставкою дев’ять євро на годину до вирахування податків.

Але праві партії, які мають більшість, натомість підтримали ініціативу "Братів Італії" – партії прем’єрки Джорджії Мелоні, яка пропонує уряду за шість місяців знайти механізм встановлення "справедливих зарплат" через колективні трудові договори.

Мелоні заявила депутатам, що встановлення мінімальної зарплати "парадоксальним чином" ризикує її знизити. "Ми ризикуємо тим, що роботодавець скаже: "Якщо я можу знизити її до дев'яти євро, чому я повинен платити більше?" – пояснила вона.

Розгляд питання в Палаті депутатів Італії не обійшовся без емоцій. Експрем’єр Джузеппе Конте під час голосування символічно розірвав копію урядового законопроєкту під оплески опозиційних депутатів, які кричали "Ганьба!"

А очільниця лівої Демократичної партії Еллі Шлейн заявила, що ті, хто голосував за пропозицію "Братів Італії", перебувають "на боці експлуататорів" та б’ють "експлуатованих по обличчю".

Італія – одна з п'яти країн Європейського Союзу (разом із Австрією, Данією, Фінляндією та Швецією), де заробітна плата визначається виключно шляхом колективних переговорів між роботодавцями та профспілками.

Згідно з опитуваннями, 70% італійців, включно з тими, хто голосував за партії урядової коаліції, виступають за встановлення мінімальної зарплати. Але деякі, зокрема дрібні торговці, власники ресторанів і фермери, проти такого обмеження.

За даними Організації з економічного співробітництва й розвитку, Італія є єдиною європейською країною, де реальна заробітна плата без урахування інфляції в період з 1990 по 2020 рік знизилась (-2,9%).

Минулого місяця італійські законодавці ухвалили перший у ЄС закон про заборону синтетичної їжі.