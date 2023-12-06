В Италии партии власти провалили попытку утвердить минимальную зарплату

Правое большинство в нижней палате парламента Италии в среду провалило попытку оппозиции принять ее законопроект об установлении минимальной заработной платы, которой в стране, в отличие от большинства членов ЕС, нет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Левые оппозиционные партии предлагали ввести минимальную оплату труда по ставке девять евро в час до вычета налогов.

Но правые партии, которые имеют большинство, зато поддержали инициативу "Братьев Италии" – партии премьера Джорджии Мелони, которая предлагает правительству за шесть месяцев найти механизм установления "справедливых зарплат" через коллективные трудовые договоры.

Мелони заявила депутатам, что установление минимальной зарплаты "парадоксальным образом" рискует ее снизить. "Мы рискуем тем, что работодатель скажет: "Если я могу снизить ее до девяти евро, почему я должен платить больше?" – пояснила она.

Рассмотрение вопроса в Палате депутатов Италии не обошлось без эмоций. Экс-премьер Джузеппе Конте во время голосования символически разорвал копию правительственного законопроекта под аплодисменты оппозиционных депутатов, которые кричали "Позор!"

А глава левой Демократической партии Элли Шлейн заявила, что те, кто голосовал за предложение "Братьев Италии", находятся "на стороне эксплуататоров" и бьют "эксплуатируемых по лицу".

Италия – одна из пяти стран Европейского Союза (вместе с Австрией, Данией, Финляндией и Швецией), где заработная плата определяется исключительно путем коллективных переговоров между работодателями и профсоюзами.

Согласно опросам, 70% итальянцев, включая тех, кто голосовал за партии правительственной коалиции, выступают за установление минимальной зарплаты. Но некоторые, в частности мелкие торговцы, владельцы ресторанов и фермеры, против такого ограничения.

По данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, Италия является единственной европейской страной, где реальная заработная плата без учета инфляции в период с 1990 по 2020 год снизилась (-2,9%).

В прошлом месяце итальянские законодатели приняли первый в ЕС закон о запрете синтетической пищи.