Кемерон про голосування у Конгресі США щодо допомоги Україні: Все ускладнюється політикою
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прокоментував труднощі з ухваленням у Конгресі США пакета допомоги для України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю телеканалам Fox News і Sky News, заяви з яких наводить PA.
Кемерон зазначив, що у разі несхвалення пакета допомоги для України буде "дуже, дуже погано".
"Я більше хвилююся, що ми не підтримаємо їх (українців. – Ред.) достатньо", – додав британський міністр.
За його словами, це у цьому питанні йдеться "і про американську безпеку", зазначивши, що президент РФ Владімір Путін у разі перемоги в Україні нападе на інші європейські країни, що може призвести до залучення американських військ, якщо Росія атакуватиме союзника США по НАТО.
Кемерон зазначив, що у Конгресі є більшість, яка підтримує Україну.
"Тут, безумовно, є більшість, яка підтримує Україну, але все ускладнюється політикою", – підкреслив він.
На запитання, що він може сказати республіканцям, які закликають Київ до переговорів з Путіним, глава МЗС Британії відповів: "Я кажу їм: "Слухайте, звичайно, одного дня ми повинні допомогти покласти цьому край, але зараз завдання полягає в тому, щоб підтримати Україну, допомогти їй у цій боротьбі, допомогти їй пережити зиму".
"Ми не повинні казати українцям, що зараз настав час зробити ту чи іншу пропозицію, зараз ми повинні підтримати їх", – додав Кемерон.
У середу, 6 грудня Кемерон приїхав до Вашингтона в межах свого першого візиту до США з моменту вступу на посаду. Візит відбувається з акцентом на підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.
Він раніше заявив, що необхідно зосередитися на війні РФ проти України, незважаючи на конфлікт на Близькому Сході.