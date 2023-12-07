Кэмерон о голосовании в Конгрессе США по помощи Украине: Все осложняется политикой

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал трудности с принятием в Конгрессе США пакета помощи для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалам Fox News и Sky News, заявления из которых приводит PA.

Кэмерон отметил, что в случае неодобрения пакета помощи для Украины будет "очень, очень плохо".

"Я больше волнуюсь, что мы не поддержим их (украинцев. – Ред.) достаточно", – добавил британский министр.

По его словам, это в этом вопросе речь идет "и об американской безопасности", отметив, что президент РФ Владимир Путин в случае победы в Украине нападет на другие европейские страны, что может привести к привлечению американских войск, если Россия будет атаковать союзника США по НАТО.

Кэмерон отметил, что в Конгрессе есть большинство, которое поддерживает Украину.

"Здесь, безусловно, есть большинство, которое поддерживает Украину, но все осложняется политикой", – подчеркнул он.

На вопрос, что он может сказать республиканцам, которые призывают Киев к переговорам с Путиным, глава МИД Британии ответил: "Я говорю им: "Слушайте, конечно, однажды мы должны помочь положить этому конец, но сейчас задача состоит в том, чтобы поддержать Украину, помочь ей в этой борьбе, помочь ей пережить зиму".

"Мы не должны говорить украинцам, что сейчас пришло время сделать то или иное предложение, сейчас мы должны поддержать их", – добавил Кэмерон.

В среду, 6 декабря Кэмерон приехал в Вашингтон в рамках своего первого визита в США с момента вступления в должность. Визит происходит с акцентом на поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Он ранее заявил, что необходимо сосредоточиться на войне РФ против Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.