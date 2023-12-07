В учебные заведения по всей Эстонии поступили письма с угрозами взрыва

В четверг утром школы по всей Эстонии получили электронные письма, в которых содержались угрозы взрыва.

Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

По словам министра, аналогичные сообщения с угрозами были разосланы в среду в Литве.

"Это очередная гибридная атака на страны Балтии. Недавно подобная атака была осуществлена и на учебные заведения Словакии", – сказал Ляэнеметс.

Глава МВД добавил, что Департамент полиции и пограничной охраны уже в среду заранее предупредил учебные заведения о такой акции, а также дал указания, как действовать и что следует иметь в виду в случае угроз.

По словам Ляэнеметса, ситуация ясно показала, что образовательные учреждения имеют дополнительную потребность в кризисном обучении.

"Кризисные учения уже состоялись на этой неделе, два состоятся сегодня", – сказал министр, отметив, что на эти учения зарегистрировались около 300 учебных заведений.

В Литве в среду, 6 декабря, сотни школ и государственных учреждений получили сообщения с угрозами о заминировании.

Накануне с волной угроз о минировании школ столкнулась Словакия.

Во Франции всплеск таких угроз пришелся на первые недели после нападения ХАМАС на Израиль.