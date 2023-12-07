В Італії не мають доказів причетності спецслужб РФ до втечі росіянина, якого розшукують США

Італійські прокурори не мають жодних доказів причетності спецслужб РФ до втечі з-під домашнього арешту в Італії російського бізнесмена Артема Усса, якого розшукують США за звинуваченнями в порушенні санкцій.

Як пише "Європейська правда", про це заявили прокурори Мілана, повідомляє AP.

За словами прокурора Марчелло Віоли, на сьогодні немає жодних доказів, які б підтверджували інформацію італійських ЗМІ про те, що до втечі причетні російські спецслужби, які зняли з нього електронний браслет та вивезли його з країни за підробленим паспортом, а потім відправили приватним літаком до РФ.

Він вказав, що підозрюваних у проведенні втечі ідентифікували спочатку за номерним знаком одного з автомобілів, який для цього використовувався, а потім за записами телефонних розмов та фотографіями.

"Втеча ретельно планувалася протягом декількох днів", – сказав Віола, зазначивши, що деякі підозрювані обстежували будинок, де перебував Усс, щонайменше п'ять разів.

У двох випадках на браслеті спрацьовував сигнал тривоги, що змусило прокурорів повірити, що вони тестували систему.

Раніше у Хорватії арештували громадянина Боснії і Герцеговини Владіміра Йованчича, якого США звинуватили у сприянні втечі з-під домашнього арешту в Італії російського бізнесмена Артема Усса.

Перед цим Італія оголосила про встановлення осіб шести людей, яких звинувачують у сприянні втечі за кордон Усса, розшукуваного у США за порушення санкцій і фінансові злочини.

Нагадаємо, Артема Усса затримали у жовтні 2022 року в аеропорту Мілана за запитом Вашингтона. У США йому висунули чотири пункти обвинувачення, зокрема порушення санкцій і відмивання грошей.

У березні 2023-го італійський суд дозволив екстрадувати Усса до США, але наступного ж дня після цього син красноярського губернатора втік з-під домашнього арешту. На початку квітня стало відомо, що Усс повернувся в Росію.

Італійське розслідування виявило, що Усс утік через кордон зі Словенією на чотирьох автомобілях. Правоохоронці підозрюють, що до втечі росіянина причетні спецслужби РФ.