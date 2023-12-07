В Италии нет доказательств причастности спецслужб РФ к побегу россиянина, которого разыскивают США

У итальянских прокуроров нет никаких доказательств причастности спецслужб РФ к побегу из-под домашнего ареста в Италии российского бизнесмена Артема Усса, которого разыскивают США по обвинению в нарушении санкций.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили прокуроры Милана, сообщает AP.

По словам прокурора Марчелло Виолы, на сегодняшний день нет никаких доказательств, подтверждающих информацию итальянских СМИ о том, что к побегу причастны российские спецслужбы, которые сняли с него электронный браслет и вывезли его из страны по поддельному паспорту, а затем отправили частным самолетом в РФ.

Он указал, что подозреваемых в проведении побега идентифицировали сначала по номерному знаку одного из автомобилей, который для этого использовался, а затем по записям телефонных разговоров и фотографиям.

"Побег тщательно планировался в течение нескольких дней", – сказал Виола, отметив, что некоторые подозреваемые обследовали дом, где находился Усс, по меньшей мере пять раз.

В двух случаях на браслете срабатывал сигнал тревоги, что заставило прокуроров поверить, что они тестировали систему.

Ранее в Хорватии арестовали гражданина Боснии и Герцеговины Владимира Йованчича, которого США обвинили в содействии побегу из-под домашнего ареста в Италии российского бизнесмена Артема Усса.

Перед этим Италия объявила об установлении личностей шести человек, которых обвиняют в содействии побегу за границу Усса, разыскиваемого в США за нарушение санкций и финансовые преступления.

Напомним, Артема Усса задержали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США ему предъявили четыре пункта обвинения, в том числе нарушение санкций и отмывание денег.

В марте 2023-го итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США, но на следующий же день после этого сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.

Итальянское расследование выявило, что Усс сбежал через границу со Словенией на четырех автомобилях. Правоохранители подозревают, что к побегу россиянина причастны спецслужбы РФ.