Чехія хоче призначити повноцінного посла в Росії

Президент Чехії Петр Павел після зустрічі високопосадовців із питань зовнішньої політики підтвердив намір Праги призначити посла в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iROZHLAS.

За словами Павела, принципових розбіжностей щодо того, чи потрібно призначати когось на посаду чеського посла у Москві, немає, але є дискусія щодо термінів.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли й посол, і "другий номер" у посольстві повинні бути замінені. Ймовірно, порядок буде зворотнім, тобто спочатку займемося заступником, а потім послом", – зазначив Павел.

Водночас президент Чехії вказав, що Прага буде враховувати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Своєю чергою чеський прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що вважає за доцільне діяти відповідно до позиції союзників Чехії.

"Учора (в середу) в Москві представники низки держав і з Європи вручили вірчі грамоти. Ми повинні розглядати питання і в цьому контексті", – сказав він.

Зараз посольство Чехії в Росії з 2018 року очолює Вітеслав Півонька, але він кілька місяців тому повернувся до Праги. У Москві перебуває його заступник Їржі Чистецький, який фактично керує установою.

Раніше стало відомо, що Київ визначився з кандидатурою на посаду нового посла України в Чеській Республіці.