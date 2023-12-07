Чехия хочет назначить полноценного посла в России

Президент Чехии Петр Павел после встречи высокопоставленных чиновников по вопросам внешней политики подтвердил намерение Праги назначить посла в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iROZHLAS.

По словам Павела, принципиальных разногласий относительно того, нужно ли назначать кого-то на должность чешского посла в Москве, нет, но есть дискуссия о сроках.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда и посол, и "второй номер" в посольстве должны быть заменены. Вероятно, порядок будет обратным, то есть сначала займемся заместителем, а затем послом", – отметил Павел.

В то же время президент Чехии указал, что Прага будет учитывать полномасштабное вторжение России в Украину.

В свою очередь чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что считает целесообразным действовать в соответствии с позицией союзников Чехии.

"Вчера (в среду) в Москве представители ряда государств и из Европы вручили верительные грамоты. Мы должны рассматривать вопрос и в этом контексте", – сказал он.

Сейчас посольство Чехии в России с 2018 года возглавляет Витеслав Пивонька, но он несколько месяцев назад вернулся в Прагу. В Москве находится его заместитель Иржи Чистецкий, фактически руководящий учреждением.

Ранее стало известно, что Киев определился с кандидатурой на должность нового посла Украины в Чешской Республике.