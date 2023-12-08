Правозахисні групи через суд домагаються від Британії припинити експорт зброї до Ізраїлю

Юридичні та правозахисні групи подали позов до британського Високого суду з вимогою припинити видачу ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Палестинська правозахисна організація "Аль-Хак" і базована у Великій Британії Глобальна мережа правових дій заявили, що пішли на цей крок після того, як британський уряд неодноразово ігнорував їхні письмові прохання призупинити продаж зброї Ізраїлю після смертоносної атаки ХАМАСу 7 жовтня, яка спровокувала нинішню війну.

Ахмед Абофул, юрист-міжнародник з "Аль-Хак", заявив, що Британія "має юридичний і моральний обов'язок" не надавати ліцензії на експорт зброї урядам, які чинять звірства.

З моменту початку війни з'явилося багато заяв про порушення міжнародного права з боку ХАМАС та ізраїльських сил.

Некомерційна група Campaign Against Arms Trade стверджує, що британська промисловість, а саме BAE Systems, постачає близько 15% компонентів для літаків F-35, які використовує Ізраїль.

Група стверджує, що ці літаки були використані в останніх бомбардуваннях Гази. Група заявляє, що ці компоненти, разом з іншим військовим обладнанням, експортуються за "відкритими генеральними експортними ліцензіями", які не є прозорими.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Британія підтримує Ізраїль у його "найтемнішу годину", коли він веде війну проти ХАМАС після нападу палестинського угруповання 7 жовтня.

Минулого місяця міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що британський експорт зброї до Ізраїлю є "відносно невеликим".

"Наш оборонний експорт до Ізраїлю відносно невеликий – лише 42 мільйони фунтів стерлінгів минулого року. Перш ніж щось буде експортовано, воно проходить через дуже суворі критерії", – сказав Шаппс депутатам.

Глобальна мережа правових дій заявила, що в четвер вона також подала судовий позов проти гіганта оборонної і безпекової промисловості BAE Systems.

Протягом останніх тижнів активісти влаштовували протести біля заводів BAE Systems по всій Британії, закликаючи компанію припинити торговельні зв'язки з Ізраїлем.

Раніше повідомляли, що правозахисні групи намагаються через суд заблокувати експорт урядом Нідерландів запчастин для F-35 до Ізраїлю, стверджуючи, що це може зробити Гаагу співучасницею можливих воєнних злочинів.

У Фінляндії одна з партій хоче припинити торгівлю зброєю з Ізраїлем, в уряді відкинули вимогу.