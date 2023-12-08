Правозащитные группы через суд добиваются от Британии прекратить экспорт оружия в Израиль

Юридические и правозащитные группы подали иск в британский Высокий суд с требованием прекратить выдачу лицензий на экспорт оружия в Израиль.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Палестинская правозащитная организация "Аль-Хак" и базирующаяся в Великобритании Глобальная сеть правовых действий заявили, что пошли на этот шаг после того, как британское правительство неоднократно игнорировало их письменные просьбы приостановить продажу оружия Израилю после смертоносной атаки ХАМАС 7 октября, которая спровоцировала нынешнюю войну.

Ахмед Абофул, юрист-международник из "Аль-Хак", заявил, что Британия "имеет юридический и моральный долг" не предоставлять лицензии на экспорт оружия правительствам, которые совершают зверства.

С момента начала войны появилось много заявлений о нарушении международного права со стороны ХАМАС и израильских сил.

Некоммерческая группа Campaign Against Arms Trade утверждает, что британская промышленность, а именно BAE Systems, поставляет около 15% компонентов для самолетов F-35, которые использует Израиль.

Группа утверждает, что эти самолеты были использованы в последних бомбардировках Газы. Группа заявляет, что эти компоненты, вместе с другим военным оборудованием, экспортируются по "открытым генеральным экспортным лицензиям", которые не являются прозрачными.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия поддерживает Израиль в его "самый темный час", когда он ведет войну против ХАМАС после нападения палестинской группировки 7 октября.

В прошлом месяце министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что британский экспорт оружия в Израиль является "относительно небольшим".

"Наш оборонный экспорт в Израиль относительно небольшой – всего 42 миллиона фунтов стерлингов в прошлом году. Прежде чем что-то будет экспортировано, оно проходит через очень строгие критерии", – сказал Шаппс депутатам.

Глобальная сеть правовых действий заявила, что в четверг она также подала судебный иск против гиганта оборонной промышленности и промышленности безопасности BAE Systems.

В течение последних недель активисты устраивали протесты возле заводов BAE Systems по всей Британии, призывая компанию прекратить торговые связи с Израилем.

Ранее сообщалось, что правозащитные группы пытаются через суд заблокировать экспорт правительством Нидерландов запчастей для F-35 в Израиль, утверждая, что это может сделать Гаагу соучастницей возможных военных преступлений.

В Финляндии одна из партий хочет прекратить торговлю оружием с Израилем, в правительстве отвергли требование.