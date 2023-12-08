МЗС Німеччини розкритикували за купівлю розкішної нерухомості у Брюсселі

Міністерство закордонних справ Німеччини зазнало жорсткої критики з боку Федеральної рахункової палати за розтрату грошей платників податків на придбання розкішної нерухомості для свого дипломатичного представництва в Брюсселі.

Про це йдеться у звіті рахункової палати, опублікованому в четвер, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно зі звітом, у 2021 році МЗС придбало "паркову нерухомість у Брюсселі з розкішно облаштованою будівлею" приблизно за 8 мільйонів євро. Після ремонту в ній розмістяться всі три німецькі дипломатичні представництва в Брюсселі.

"Міністерство закордонних справ не продемонструвало необхідність цієї покупки, а також не дотрималося вимог економічної ефективності та економії", – йдеться у звіті.

У ньому міститься заклик до МЗС знову продати непотрібну нерухомість "з якомога меншими втратами".

"Це стосується, зокрема, резиденції в Брюсселі, яка була придбана з порушенням бюджетного законодавства", – йдеться у звіті.

Джерела в МЗС виправдовують свої дії тим, що "потреба в новій резиденції для посла ЄС існує з 2007 року. З того часу міністерство безуспішно шукало відповідний об'єкт".

"Об'єкт, про який йде мова, був визначений як такий, що відповідає потребам", – повідомили Euractiv джерела в міністерстві.

Однак аудитори зазначили, що у 2007 році планувалося розширення офіційної частини існуючої резиденції, а не придбання нового приміщення.

Однак, за словами аудиторів, ці плани не були реалізовані, а причини, що перешкоджали розширенню, не були задокументовані.

Нова резиденція площею 15 тисяч квадратних метрів у шість разів більша за нинішню. Резиденція додатково обладнана критим басейном і тенісним кортом, що збільшує витрати на утримання.

Аудитори поскаржилися, що "протягом багатьох років Міністерство закордонних справ ігнорувало законодавчі вимоги щодо економічної ефективності та ощадливості при купівлі та утриманні своєї нерухомості за кордоном".

Звіт також показує, що цей випадок у Брюсселі не єдиний.

"Іноземна місія на Близькому Сході" придбала нерухомість вартістю 5 мільйонів євро для будівництва німецької школи. Єдина проблема полягає в тому, що "на цій ділянці не можна будувати, оскільки вона призначена лише для садівництва".

У звіті підсумовується, що у 2022 році міністерство витратило близько 150 мільйонів євро на експлуатацію, утримання та оснащення нерухомості за кордоном. Ще 66 мільйонів євро було виділено на будівельні заходи.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина закрила своє генконсульство у Калінінграді. Згодом стало відомо про закриття німецьких генконсульств в російських містах Новосибірськ і Єкатеринбург.