МИД Германии раскритиковали за покупку роскошной недвижимости в Брюсселе

Министерство иностранных дел Германии подверглось жесткой критике со стороны Федеральной счетной палаты за растрату денег налогоплательщиков на приобретение роскошной недвижимости для своего дипломатического представительства в Брюсселе.

Об этом говорится в отчете счетной палаты, опубликованном в четверг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно отчету, в 2021 году МИД приобрело "парковую недвижимость в Брюсселе с роскошно обустроенным зданием" примерно за 8 миллионов евро. После ремонта в ней разместятся все три немецких дипломатических представительства в Брюсселе.

"Министерство иностранных дел не продемонстрировало необходимость этой покупки, а также не соблюло требования экономической эффективности и экономии", – говорится в отчете.

В нем содержится призыв к МИД снова продать ненужную недвижимость "с как можно меньшими потерями".

"Это касается, в частности, резиденции в Брюсселе, которая была приобретена с нарушением бюджетного законодательства", – говорится в отчете.

Источники в МИД оправдывают свои действия тем, что "потребность в новой резиденции для посла ЕС существует с 2007 года. С того времени министерство безуспешно искало подходящий объект".

"Объект, о котором идет речь, был определен как отвечающий потребностям", – сообщили Euractiv источники в министерстве.

Однако аудиторы отметили, что в 2007 году планировалось расширение официальной части существующей резиденции, а не приобретение нового помещения.

Однако, по словам аудиторов, эти планы не были реализованы, а причины, препятствовавшие расширению, не были задокументированы.

Новая резиденция площадью 15 тысяч квадратных метров в шесть раз больше нынешней. Резиденция дополнительно оборудована крытым бассейном и теннисным кортом, что увеличивает расходы на содержание.

Аудиторы пожаловались, что "в течение многих лет Министерство иностранных дел игнорировало законодательные требования по экономической эффективности и бережливости при покупке и содержании своей недвижимости за рубежом".

Отчет также показывает, что этот случай в Брюсселе не единственный.

"Иностранная миссия на Ближнем Востоке" приобрела недвижимость стоимостью 5 миллионов евро для строительства немецкой школы. Единственная проблема заключается в том, что "на этом участке нельзя строить, поскольку он предназначен только для садоводства".

В отчете подытоживается, что в 2022 году министерство потратило около 150 миллионов евро на эксплуатацию, содержание и оснащение недвижимости за рубежом. Еще 66 миллионов евро было выделено на строительные мероприятия.

Напомним, недавно Германия закрыла свое генконсульство в Калининграде. Впоследствии стало известно о закрытии немецких генконсульств в российских городах Новосибирск и Екатеринбург.