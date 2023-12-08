В Румунії розповіли деталі про можливе відкриття центру обслуговування Lockheed Martin

Делегація американської компанії Lockheed Martin відвідає Румунію в січні наступного року, щоб обговорити план дій з чіткими термінами для створення центру технічного обслуговування продукції компанії на румунській території.

Про це розповів міністр економіки Румунії Раду Опря, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

За словами міністра, віцепрезидент компанії Lockheed Martin перебуватиме у місті Клуж, щоб підписати документ про співпрацю з місцевим університетом у галузі штучного інтелекту.

"Також він буде і в Бухаресті, щоб зробити разом перші кроки зі створення цього регіонального центру обслуговування для виробів Lockheed Martin", – зазначив Опря.

Він додав, що йдеться не тільки про літаки F-16, про що раніше говорив румунський прем’єр Марчел Чолаку, а й про іншу техніку, яку виробляє компанія.

"Ми хочемо консолідуватися, ми хочемо розширити наші можливості на регіональному рівні, а потім нам, ймовірно, потрібно буде розширити можливості технічного обслуговування в Румунії", – сказав міністр.

Він не став назвати терміни реалізації проєкту, але вказав на те, як швидко все відбувалося у випадку з центром підготовки пілотів для літаків F16.

Опря додав, що поки що зарано говорити про вартість інвестицій у центр технічного обслуговування.

Нагадаємо, Чолаку запропонував американській компанії Lockheed Martin створити спільний центр з обслуговування та ремонту винищувачів F-16 на території Румунії.

Крім того, нещодавно до Румунії прибули перші три літаки F-16, придбані у Норвегії.