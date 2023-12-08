В Румынии рассказали детали о возможном открытии центра обслуживания Lockheed Martin

Делегация американской компании Lockheed Martin посетит Румынию в январе следующего года, чтобы обсудить план действий с четкими сроками для создания центра технического обслуживания продукции компании на румынской территории.

Об этом рассказал министр экономики Румынии Раду Опря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

По словам министра, вице-президент компании Lockheed Martin будет находиться в городе Клуж, чтобы подписать документ о сотрудничестве с местным университетом в области искусственного интеллекта.

"Также он будет и в Бухаресте, чтобы сделать вместе первые шаги по созданию этого регионального центра обслуживания для изделий Lockheed Martin", – отметил Опря.

Он добавил, что речь идет не только о самолетах F-16, о чем ранее говорил румынский премьер Марчел Чолаку, но и о другой технике, которую производит компания.

"Мы хотим консолидироваться, мы хотим расширить наши возможности на региональном уровне, а затем нам, вероятно, нужно будет расширить возможности технического обслуживания в Румынии", – сказал министр.

Он не стал назвать сроки реализации проекта, но указал на то, как быстро все происходило в случае с центром подготовки пилотов для самолетов F16.

Опря добавил, что пока рано говорить о стоимости инвестиций в центр технического обслуживания.

Напомним, Чолаку предложил американской компании Lockheed Martin создать совместный центр по обслуживанию и ремонту истребителей F-16 на территории Румынии.

Кроме того, недавно в Румынию прибыли первые три самолета F-16, приобретенные в Норвегии.