Британия доплатила Руанде $126 млн за проблемное соглашение по искателям убежища

Великобритания в апреле выплатила Руанде дополнительные 100 млн фунтов (126 млн долларов) в дополнение к предыдущей сумме в 140 млн фунтов за проблемное из-за ее воплощения соглашение по переселению искателей убежища в восточноафриканскую страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в письме, опубликованном британским МВД, сообщает Reuters.

Согласно ему, в дополнение к более 250 млн фунтов (302 млн долларов), которые Великобритания уже перечислила Руанде, Лондон также намерен выплатить африканской стране еще почти 50 млн фунтов (63 млн долларов) в следующем году.

Соглашение с Руандой находится в центре стратегии премьер-министра Великобритании Риши Сунака по сдерживанию нелегальных мигрантов, но пока ни одного из них не переместили в африканскую страну из-за юридических баталий с момента объявления этой программы в 2022 году.

Впрочем, новый младший министр по вопросам легальной миграции Том Персґлов назвал "инвестицией" заплаченную сумму в 240 млн фунтов, заявив, что когда политика в отношении Руанды заработает, она позволит сэкономить на стоимости проживания искателей убежища в Британии.

"Если учесть, что сейчас мы неприемлемо тратим 8 млн фунтов в день на систему убежища, то это ключевая часть нашей стратегии, чтобы снизить эти расходы", – сказал Персглов в интервью Sky News.

По его словам, деньги, направленные Руанде, помогут ее экономическому развитию и налаживанию партнерства с Великобританией в сфере предоставления убежища.

В письме МВД говорится, что выплаты Руанде не были связаны с договором, который две страны подписали во вторник.

Ранее Сунак призвал своих однопартийцев-консерваторов объединиться вокруг правительственного плана депортации нелегальных мигрантов в Руанду и настаивает, что еще более жесткое соглашение было бы неприемлемым уже для Руанды.

Напомним, недавно Великобритания и Руанда подписали обновленную договоренность о депортации в страну искателей убежища, которые нелегально прибыли в Соединенное Королевство. В правительстве говорят, что таким образом учли все предостережения Верховного суда, который признал предыдущий план незаконным.

Схема с вывозом в Руанду нелегальных мигрантов, по замыслу правительства, должна сдержать искателей лучшей жизни от опасного путешествия на малых лодках через Ла-Манш и уменьшить миграционное давление на Британию. За сотрудничество Руанда получит финансирование для размещения депортированных людей.

Вопрос уменьшения иммиграции становится все более острым для действующего премьера Риши Сунака, особенно после публикации данных, что в 2022 году иммиграция в Британию установила рекорд. Обещание "остановить лодки" является одной из ключевых целей, которые премьер определил для правительства.