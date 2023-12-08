Латвія отримає від США протикорабельну ракетну систему за $105 млн

Латвія отримає від США протикорабельні ракетні системи Naval Strike Missile (NSM), сума контракту становить 105 мільйонів доларів.

Про угоду оголосили міністр оборони Латвії Андріс Спрудс і посол США в країні Крістофер Робінсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За умовами угоди, більшу частину витрат нестиме американська сторона – партнери покрили 70% від загальної суми контракту. Латвія сплатить решту 30%.

Як зазначив Спрудс, NSM забезпечить захист латвійського узбережжя, безпеку судноплавних шляхів і за необхідності буде інтегрована в загальну систему оборони НАТО.

NSM – це протикорабельна ракетна система, здатна вражати як морські, так і наземні цілі на відстані до 185 кілометрів. Ця ракетна система використовується, зокрема, США, Польщею, Німеччиною, Норвегією, Румунією, Великою Британією, Канадою і Нідерландами. Радіус дії системи становить близько 200 кілометрів.

Розгортання NMS планують почати з 2026 року, повністю функціональною система має стати у 2027 році. Спрудс не розкрив подробиць, де саме система буде розгорнута.

Раніше Державний департамент США схвалив продаж Латвії шести ракетно-артилерійських систем HIMARS, також будуть придбані далекобійні ракети ATACMS.

Також на початку жовтня стало відомо, що Естонія закупить у США ракети великої дальності ATACMS, а також пускові установки HIMARS.