Латвия получит от США противокорабельную ракетную систему за $105 млн

Латвия получит от США противокорабельные ракетные системы Naval Strike Missile (NSM), сумма контракта составляет 105 миллионов долларов.

О сделке объявили министр обороны Латвии Андрис Спрудс и посол США в стране Кристофер Робинсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По условиям соглашения, большую часть расходов будет нести американская сторона – партнеры покрыли 70% от общей суммы контракта. Латвия оплатит остальные 30%.

Как отметил Спрудс, NSM обеспечит защиту латвийского побережья, безопасность судоходных путей и при необходимости будет интегрирована в общую систему обороны НАТО.

NSM – это противокорабельная ракетная система, способная поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 185 километров. Эта ракетная система используется, в частности, США, Польшей, Германией, Норвегией, Румынией, Великобританией, Канадой и Нидерландами. Радиус действия системы составляет около 200 километров.

Развертывание NMS планируют начать с 2026 года, полностью функциональной система должна стать в 2027 году. Спрудс не раскрыл подробностей, где именно система будет развернута.

Напомним, Государственный департамент США одобрил продажу Латвии шести ракетно-артиллерийских систем HIMARS, также будут приобретены дальнобойные ракеты ATACMS.

Кроме того, в октябре стало известно, что Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS, а также пусковые установки HIMARS.