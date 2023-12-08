Співголів партії Шольца переобрали ще на два роки

Співголови Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) канцлера Німеччини Олафа Шольца Ларс Клінгбайль та Саскія Ескен зберегли за собою посади співголів політичної сили ще на два роки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Лідерів партії переобрали на федеральному з'їзді СДПН у німецькій столиці Берліні в п'ятницю, 8 грудня.

In all diesen intensiven Zeiten sind wir froh, den Weg gemeinsam mit euch als Parteivorsitzende weiterzugehen. Herzlichen Glückwunsch, Saskia #Esken und @larsklingbeil zur Wiederwahl. Danke für euren Einsatz. 🌹 #spdbpt23 pic.twitter.com/IOmyNSkQt8 December 8, 2023

Ескен отримала 82,6% голосів делегатів, що значно більше за 76,7% голосів, відданих на її підтримку два роки тому. За Клінгбайля проголосували 85,6% делегатів партії, тоді як 2021 року його підтримали 86,3% делегатів.

Ескен, якій 62 роки, стала співголовою СДПН чотири роки тому. 45-річний Клінгбайль отримав цю посаду два роки тому після парламентських виборів, на яких уперше за майже 20 років перемогли соціал-демократи.

Раніше повідомляли, що рекордна кількість німців не задоволені роботою канцлера Олафа Шольца, це найгірша оцінка канцлера за час існування даного опитування з 1997 року.

У зв’язку з бюджетною кризою 47% опитаних вважають, що уряду варто відреагувати скороченням видатків та інвестицій, 35% підтримали би призупинення "боргового гальма" проголошенням нової надзвичайної ситуації. Лише 8% підтримали би збільшення податків і зборів.

Про падіння рейтингів урядової коаліції свідчать і інші нещодавні опитування.