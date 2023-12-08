Сопредседателей партии Шольца переизбрали еще на два года

Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца Ларс Клингбайль и Саския Эскен сохранили за собой должности сопредседателей политической силы еще на два года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Лидеров партии переизбрали на федеральном съезде СДПГ в немецкой столице Берлине в пятницу, 8 декабря.

In all diesen intensiven Zeiten sind wir froh, den Weg gemeinsam mit euch als Parteivorsitzende weiterzugehen. Herzlichen Glückwunsch, Saskia #Esken und @larsklingbeil zur Wiederwahl. Danke für euren Einsatz. 🌹 #spdbpt23 pic.twitter.com/IOmyNSkQt8 December 8, 2023

Эскен получила 82,6% голосов делегатов, что значительно больше 76,7% голосов, отданных в ее поддержку два года назад. За Клингбайль проголосовали 85,6% делегатов партии, тогда как в 2021 году его поддержали меньше 86,3%.

Эскен, которой 62 года, стала сопредседателем СДПГ четыре года назад. 45-летний Клингбайль получил этот пост два года назад после парламентских выборов, на которых впервые за почти 20 лет победили социал-демократы.

Ранее сообщалось, что рекордное количество немцев не удовлетворены работой канцлера Олафа Шольца, это худшая оценка канцлера за время существования данного опроса с 1997 года.

В связи с бюджетным кризисом 47% опрошенных считают, что правительству следует отреагировать сокращением расходов и инвестиций, 35% поддержали бы приостановление "долгового тормоза" провозглашением новой чрезвычайной ситуации. Лишь 8% поддержали бы увеличение налогов и сборов.

О падении рейтингов коалиции свидетельствовали и другие недавние соцопросы.