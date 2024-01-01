Мальта после российского шантажа начинает председательство в ОБСЕ

Мальта с 1 января 2024 года начинает годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после того, как Россия месяцами блокировала функционирование организации и одобрение председательства Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мальту избрали председательствующим государством ОБСЕ на министерской встрече в Скопье, столице Северной Македонии, 1 декабря.

Это произошло на фоне неоднократных попыток РФ блокировать другую предварительно согласованную кандидатуру – Эстонию – как якобы враждебное государство из-за ее активного осуждения полномасштабной российской агрессии против Украины.

Поскольку решения в ОБСЕ принимаются исключительно консенсусом, действия Москвы угрожали распадом организации, которая на 2024 год могла остаться без главы. Но в конце концов при содействии Северной Македонии, которая председательствовала в течение 2023-го, РФ согласилась на мальтийское председательство.

Председателем ОБСЕ по должности становится министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иен Борг. На встрече Совета министров ОБСЕ в Скопье он подчеркивал, что роль его страны в ОБСЕ является более актуальной и важной, чем когда-либо прежде.

Мальтиец также подчеркнул приверженность Мальты выполнению обязанностей и обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в будущем.

В прошлом месяце Мальта с Финляндией, которая должна председательствовать в ОБСЕ в 2025 году, обязались поддерживать Украину, пока идет война России, и после войны, когда государство углубится в процесс восстановления.