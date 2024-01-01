У Нідерландах арештували понад 200 осіб під час новорічних заворушень

Нідерландська поліція повідомила, що арештувала понад 200 осіб у новорічну ніч під час заворушень по всій країні, внаслідок яких десятки поліціянтів отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Як повідомляє телеканал NOS, у кількох містах країни правоохоронців закидали феєрверками та камінням, водночас речник поліції заявив, що вночі було багато серйозних інцидентів та "неприйнятного" насильства.

Поліція Роттердама повідомила, що в місті підпалили понад 100 автомобілів та інших транспортних засобів. В Амстердамі, Гаазі та інших містах для розгону агресивного натовпу знадобилися загони спецпризначення.

Зазначають, що останні також використовувалися по всій країні для надання допомоги пожежним, яких закидали феєрверками, коли вони намагалися загасити численні пожежі.

Раніше повідомляли, що під час новорічної ночі у Нідерландах щонайменше одна людина загинула та як мінімум два десятки зазнали поранень різної тяжкості через нещасні випадки із запуском феєрверків.

У Нідерландах феєрверки дозволено використовувати з 18:00 напередодні Нового року до 2:00 в день Нового року. Деякі міста впроваджували власні заборони, але багато хто їх не дотримується.

Про постраждалих від використання феєрверків повідомляли й в інших європейських країнах, наприклад Данії та Фінляндії. У Німеччині в новорічний вечір 18-річний хлопець загинув внаслідок вибуху феєрверка, а в одному тільки Берліні у новорічну ніч затримали 390 осіб, а також було розпочато близько 720 досудових проваджень.

У Франції в новорічну ніч затримали понад 200 осіб, проте глава МВС назвав ситуацію "загалом мирною".