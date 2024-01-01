В Нидерландах арестовали более 200 человек во время новогодних беспорядков

Нидерландская полиция сообщила, что арестовала более 200 человек в новогоднюю ночь во время беспорядков по всей стране, в результате которых десятки полицейских получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Как сообщает телеканал NOS, в нескольких городах страны правоохранителей забросали фейерверками и камнями, в то же время представитель полиции заявил, что ночью было много серьезных инцидентов и "неприемлемого" насилия.

Полиция Роттердама сообщила, что в городе подожгли более 100 автомобилей и других транспортных средств. В Амстердаме, Гааге и других городах для разгона агрессивной толпы понадобились отряды спецназначения.

Отмечается, что последние также использовались по всей стране для оказания помощи пожарным, которых забрасывали фейерверками, когда они пытались потушить многочисленные пожары.

Ранее сообщалось, что во время новогодней ночи в Нидерландах по меньшей мере один человек погиб и как минимум два десятка получили ранения различной тяжести из-за несчастных случаев с запуском фейерверков.

В Нидерландах фейерверки разрешено использовать с 18:00 накануне Нового года до 2:00 в день Нового года. Некоторые города вводили собственные запреты, но многие их не соблюдают.

О пострадавших от использования фейерверков сообщали и в других европейских странах, например Дании и Финляндии. В Германии в новогодний вечер 18-летний парень погиб в результате взрыва фейерверка, а в одном только Берлине в новогоднюю ночь задержали 390 человек, а также было начато около 720 досудебных производств.

Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек, однако глава МВД назвал ситуацию "в целом мирной".