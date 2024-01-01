Німецькі Вільні демократи не хочуть залишати урядову коаліцію Шольца

Незначна більшість членів Вільних демократів Німеччини проголосували на необов'язковому членському опитуванні за те, щоб залишитися в розколотій тристоронній урядовій коаліції канцлера Олафа Шольца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Це внутрішньопартійне опитування провели після того, як політична сила втратила місця в парламентах Баварії та Гессена, не набравши 5% голосів на виборах.

Близький соратник лідера партії Крістіана Лінднера Вольфганг Кубіцкі привітав цей результат як чіткий доказ того, що голоси, які закликали до виходу з коаліції, перебувають у меншості.

"Цей результат зміцнює нас всередині коаліції. Мовчазна більшість явно не хоче виходити з уряду", – сказав він в інтерв'ю виданням Funke.

Члени пробізнесової партії, яка виступає за низькі податки, дедалі частіше конфліктують з соціально орієнтованими соціал-демократами Шольца (СДПН) та ще одним членом урядової коаліції "Зеленими", що призводить до припущень, що коаліція може не проіснувати два роки, які залишилися до кінця її терміну повноважень.

Війна РФ проти України, відмова від російського газу та необхідність прискореного енергетичного переходу накладають безпрецедентні витрати на Німеччину в умовах низького або від'ємного зростання економіки, що впливає на підтримку керівної коаліції.

Похмуре економічне тло боляче б'є по всіх трьох партіях уряду ФРН: опозиційні консерватори отримують близько 30%, що приблизно вдвічі більше, ніж у СДПН та "Зелених". Підтримка Вільних демократів коливається навколо позначки 5% по всій країні.

Раніше лідер опозиційної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що наполягає на заміні нинішнього коаліційного уряду, очолюваного Олафом Шольцем з Соціал-демократичної партії (СДПН).

Нагадаємо, останнім часом рейтинг канцлера Німеччини різко впав: у рейтингу схвалення за 2023 рік Шольц отримав 26%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

Багато інших членів уряду Шольца також втратили від 5 до 7 відсоткових пунктів у порівнянні з їхнім рейтингом схвалення у 2022 році.

Нагадаємо, що ця тенденція спостерігається вже не перший тиждень. Тоді як канцлер продовжує втрачати підтримку, критики керівної коаліції, глава ХСС Маркус Зьодер і проросійська Сара Вагенкнехт, набирають популярності.

Наприкінці листопада опитування соціологічного інституту INSA показало, що рейтинг урядової коаліції Олафа Шольца досяг нового мінімуму на тлі бюджетної кризи.