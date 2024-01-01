Немецкие Свободные демократы не хотят покидать правительственную коалицию Шольца

Незначительное большинство членов Свободных демократов Германии проголосовали на необязательном членском опросе за то, чтобы остаться в расколотой трехсторонней правительственной коалиции канцлера Олафа Шольца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Этот внутрипартийный опрос провели после того, как политическая сила потеряла места в парламентах Баварии и Гессена, не набрав 5% голосов на выборах.

Близкий соратник лидера партии Кристиана Линднера Вольфганг Кубицки приветствовал этот результат как четкое доказательство того, что голоса, которые призывали к выходу из коалиции, находятся в меньшинстве.

"Этот результат укрепляет нас внутри коалиции. Молчаливое большинство явно не хочет выходить из правительства", – сказал он в интервью изданию Funke.

Члены пробизнесовой партии, выступающей за низкие налоги, все чаще конфликтуют с социально ориентированными социал-демократами Шольца (СДПГ) и еще одним членом правительственной коалиции "Зелеными", что приводит к предположениям, что коалиция может не просуществовать два года, которые остались до конца ее срока полномочий.

Война РФ против Украины, отказ от российского газа и необходимость ускоренного энергетического перехода накладывают беспрецедентные расходы на Германию в условиях низкого или отрицательного роста экономики, что влияет на поддержку правящей коалиции.

Мрачный экономический фон больно бьет по всем трем партиям правительства ФРГ: оппозиционные консерваторы получают около 30%, что примерно вдвое больше, чем у СДПГ и "Зеленых". Поддержка Свободных демократов колеблется вокруг отметки 5% по всей стране.

Ранее лидер оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что настаивает на замене нынешнего коалиционного правительства, возглавляемого Олафом Шольцем из Социал-демократической партии (СДПГ).

Напомним, рейтинг одобрения канцлера Германии резко упал: Шольц получил 26%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

Многие другие члены правительства Шольца также потеряли от 5 до 7 процентных пунктов по сравнению с их рейтингом одобрения в 2022 году.

Напомним, что эта тенденция наблюдается уже не первую неделю. В то время как канцлер продолжает терять поддержку, критики правящей коалиции, глава ХСС Маркус Зёдер и пророссийская Сара Вагенкнехт, набирают популярность.

В конце ноября опрос социологического института INSA показал, что рейтинг правительственной коалиции Олафа Шольца достиг нового минимума на фоне бюджетного кризиса.