Іран звільнив іспанця Сантьяго Санчеса, якого заарештував у 2022 році за відвідування могили іранської активістки Масхі Аміні.

Як пише "Європейська правда", про це іспанському агентству EFE повідомила його мати Селія Когедор.

За словами його матері, після звільнення та переведення в іспанське посольство Санчес чекає на необхідні процедури й організацію рейсів для повернення на батьківщину.

Вона сказала, що була "приголомшена" цією новиною, про яку дізналася в другій половині дня через перекладача з іранського посольства, яке підтвердило цю новину в Twitter (X).

41-річного Сантьяго Санчеса арештували в жовтні 2022 року під час пішої подорожі до Катару на чемпіонат світу з футболу, коли він відвідав та сфотографував могилу іранської активістки Махси Аміні.

Аміні арештувала поліція моралі у вересні 2022 року за неналежне носіння мусульманського закритого одягу. Згодом її побили, а пізніше вона померла в лікарні після кількох днів перебування в комі.

Її смерть викликала хвилю масових протестів в Ірані, які поширилися на міжнародному рівні, а потім згасли після жорстоких репресій, що призвели до 500 смертей, тисяч арештів та кількох страт протестувальників в країні.

Після арешту Санчес провів у в'язниці понад 14 місяців. Протягом цього часу він оголошував голодування, вимагаючи свого звільнення та кращого ставлення до себе.

Раніше Франція, Німеччина, Велика Британія та США засудили Тегеран за нарощування виробництва збагаченого урану.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Ірані заявили, що завершили підготовку до отримання російських Су-35.

Ще в березні постійне представництво Ірану при ООН говорило про укладання з Росією контракту про придбання винищувачів четвертого покоління Су-35.

У жовтні відповідно до домовленостей у межах іранської ядерної угоди припинила дію резолюція Ради безпеки ООН, яка накладала обмеження на іранську програму балістичних ракет.

Росія тоді заявила, що не буде підтримувати продовження санкцій, на відміну від західних гарантів ядерної угоди, потенційно натякаючи на співпрацю з Тегераном у цих технологіях.