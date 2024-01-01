Иран освободил гражданина Испании, которого арестовал осенью 2022 года

Иран освободил испанца Сантьяго Санчеса, которого арестовал в 2022 году за посещение могилы иранской активистки Масхи Амини.

Как пишет "Европейская правда", об этом испанскому агентству EFE сообщила его мать Селия Когедор.

По словам его матери, после освобождения и перевода в испанское посольство Санчес ждет необходимые процедуры и организацию рейсов для возвращения на родину.

Она сказала, что была "ошеломлена" этой новостью, о которой узнала во второй половине дня через переводчика из иранского посольства, которое подтвердило эту новость в Twitter (X).

41-летнего Сантьяго Санчеса арестовали в октябре 2022 года во время пешего путешествия в Катар на чемпионат мира по футболу, когда он посетил и сфотографировал могилу иранской активистки Махсы Амини.

Амини арестовала полиция морали в сентябре 2022 года за неподобающее ношение мусульманской закрытой одежды. Впоследствии ее избили, а позже она умерла в больнице после нескольких дней пребывания в коме.

Ее смерть вызвала волну массовых протестов в Иране, которые распространились на международном уровне, а затем угасли после жестоких репрессий, которые привели к 500 смертям, тысячам арестов и нескольким казням протестующих в стране.

После ареста Санчес провел в тюрьме более 14 месяцев. В течение этого времени он объявлял голодовку, требуя своего освобождения и лучшего отношения к себе.

Ранее Франция, Германия, Великобритания и США осудили Тегеран за наращивание производства обогащенного урана.

Напомним, в конце ноября в Иране заявили, что завершили подготовку к получению российских Су-35.

Еще в марте постоянное представительство Ирана при ООН говорило о заключении с Россией контракта о приобретении истребителей четвертого поколения Су-35.

В октябре в соответствии с договоренностями в рамках иранской ядерной сделки прекратила действие резолюция Совета безопасности ООН, которая накладывала ограничения на иранскую программу баллистических ракет.

Россия тогда заявила, что не будет поддерживать продление санкций, в отличие от западных гарантов ядерной сделки, потенциально намекая на сотрудничество с Тегераном в этих технологиях.