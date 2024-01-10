Спикер Сейма Литвы критикует идею отказа от российских школ

Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен не согласна с идеей отказа от российских школ и заявляет, что сохранение этих учебных заведений крайне важно.

Заявление спикера приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Чмилите-Нильсен считает, что отказ от русских школ не решит проблему интеграции национальных общин в общество.

"Мы должны назвать проблему, которую пытаемся решить. Школы с преподаванием на языках национальных меньшинств – это сила Литвы. То, что они сохраняются в Литве, то, что им уделяется внимание – это важно", – отметила она.

По мнению спикера Сейма, школы национальных общин – не угроза, а помощь в интеграции детей в общество.

"На мой взгляд, на нынешнем этапе для Минобразования было бы важно уделять больше внимания тому, чтобы школы национальных меньшинств могли стать мостом между людьми, детьми из семей с разными взглядами и обществом", – добавила Чмилите-Нильсен.

Министр образования Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства в стране после инцидента, когда двое подростков из такой школы стреляли в одноклассника из-за того, что он не поддерживает войну России против Украины.

Якштас рассчитывает, что решение могут принять в течение нескольких недель.

Однако не все в литовском правительстве согласны с тем, что школы для русского меньшинства следует закрыть.