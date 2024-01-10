Скандального антиукраїнського депутата Польщі хочуть позбавити імунітету

Прокуратура Польщі звернулась до Сейму з проханням зняти недоторканність зі скандального депутата-українофоба від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегожа Брауна.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо радіостанції RMF FM.

Подання польської прокуратури налічує сім актів, за які Брауна хочуть притягти до відповідальності. Серед них, зокрема, згадується інцидент 12 грудня, коли депутат загасив вогнегасником свічки ханукальної менори в будівлі Сейму.

Через це "Конфедерація" вже призупинила його членство у фракції, а етичний комітет Сейму хоче оголосити йому догану – це найвища санкція, яку він може застосувати.

Брауну інкримінують публічну образу групи людей через релігійну приналежність та образу об'єкта релігійного культу; посягання на тілесну недоторканність жінки, яка намагалася перешкодити його діям; а також заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Згадуються також пошкодження політиком "Конфедерації" майна Німецького історичного інституту та порушення недоторканості тіла й наклеп на керівника Інституту кардіології у Варшаві в березні 2022 року.

Зняття недоторканності необхідне для висунення Брауну звинувачення та направлення обвинувального акта до суду.

"Конфедерація" – антиєвропейська та антиукраїнська політична сила. Гжегож Браун раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетним до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.