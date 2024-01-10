Скандального антиукраинского депутата Польши хотят лишить иммунитета

Прокуратура Польши обратилась в Сейм с просьбой снять неприкосновенность со скандального депутата-украинофоба от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегожа Брауна.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно радиостанции RMF FM.

Представление польской прокуратуры насчитывает семь актов, за которые Брауна хотят привлечь к ответственности. Среди них, в частности, упоминается инцидент 12 декабря, когда депутат потушил огнетушителем свечи ханукальной меноры в здании Сейма.

Из-за этого "Конфедерация" уже приостановила его членство во фракции, а этический комитет Сейма хочет объявить ему выговор – это самая сильная санкция, которую он может применить.

Брауну инкриминируют публичное оскорбление группы людей из-за религиозной принадлежности и оскорбление объекта религиозного культа; посягательство на телесную неприкосновенность женщины, которая пыталась помешать его действиям; а также причинение телесных повреждений средней тяжести.

Упоминаются также повреждение политиком "Конфедерации" имущества Немецкого исторического института и нарушение неприкосновенности тела и клевета на руководителя Института кардиологии в Варшаве в марте 2022 года.

Снятие неприкосновенности необходимо для предъявления Брауну обвинения и направления обвинительного акта в суд.

"Конфедерация" – антиевропейская и антиукраинская политическая сила. Гжегож Браун ранее призывал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи".

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.