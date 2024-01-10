Кронпринц Данії дізнався про рішення матері зректись престолу за три дні

Королева Данії Маргрете ІІ до останнього моменту приховувала рішення зректись престолу від усіх, включно з членами королівської родини.

Про це йдеться в матеріалі газети Berlingske, повідомляє "Європейська правда".

Речник королівського уряду Данії підтвердив виданню, що кронпринц Фредерік і його молодший брат Йоакім дізнались про рішення Маргрете лише 28 грудня – за три дні до новорічної промови королеви.

Там додали, що політичне керівництво Данії, включно з прем’єркою Метте Фредеріксен, також сповістили про рішення Маргрете ІІ "за дуже короткий час", не уточнивши подробиць.

У королівському дворі Данії, однак, не захотіли розкривати, коли саме королева ухвалила рішення про зречення з престолу.

Після новорічної промови Маргрете ІІ, в якій вона несподівано оголосила про намір зректись престолу після 52-річного правління, данські ЗМІ обговорювали, коли саме й кому стало про це відомо заздалегідь.

Приміром, припускалось, що прем’єрка Данії була змушена переписувати свою новорічну промову, показану наступного дня, 1 січня.

Своїм відходом Маргрете пориває з традицією довічного перебування на троні, якої королівський дім Данії дотримувався протягом багатьох поколінь.

З 14 січня 2024 року королем стане кронпринц Фредерік. Водночас Маргрете II збереже титул королеви.