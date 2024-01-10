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Кронпринц Дании узнал о решении матери отречься от престола за три дня

Среда, 10 января 2024, 21:02

Королева Дании Маргрете II до последнего момента скрывала решение отречься от престола от всех, включая членов королевской семьи.

Об этом говорится в материале газеты Berlingske, сообщает "Европейская правда".

Представитель королевского правительства Дании подтвердил изданию, что кронпринц Фредерик и его младший брат Иоаким узнали о решении Маргрете только 28 декабря – за три дня до новогодней речи королевы.

Там добавили, что политическое руководство Дании, включая премьера Метте Фредериксен, также сообщили о решении Маргрете II "за очень короткое время", не уточнив подробностей.

В королевском дворе Дании, однако, не захотели раскрывать, когда именно королева приняла решение об отречении от престола.

Королева Дании последний раз отправилась во дворец на конной колеснице перед тем, как покинет престол

После новогодней речи Маргрете II, в которой она неожиданно объявила о намерении отречься от престола после 52-летнего правления, датские СМИ обсуждали, когда именно и кому стало об этом известно заранее.

К примеру, предполагалось, что премьер Дании была вынуждена переписывать свою новогоднюю речь, показанную на следующий день, 1 января.

Своим уходом Маргрете порывает с традицией пожизненного пребывания на троне, которой королевский дом Дании придерживался в течение многих поколений.

С 14 января 2024 года королем станет кронпринц Фредерик. В то же время Маргрете II сохранит титул королевы.

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