Кронпринц Дании узнал о решении матери отречься от престола за три дня
Королева Дании Маргрете II до последнего момента скрывала решение отречься от престола от всех, включая членов королевской семьи.
Об этом говорится в материале газеты Berlingske, сообщает "Европейская правда".
Представитель королевского правительства Дании подтвердил изданию, что кронпринц Фредерик и его младший брат Иоаким узнали о решении Маргрете только 28 декабря – за три дня до новогодней речи королевы.
Там добавили, что политическое руководство Дании, включая премьера Метте Фредериксен, также сообщили о решении Маргрете II "за очень короткое время", не уточнив подробностей.
В королевском дворе Дании, однако, не захотели раскрывать, когда именно королева приняла решение об отречении от престола.
После новогодней речи Маргрете II, в которой она неожиданно объявила о намерении отречься от престола после 52-летнего правления, датские СМИ обсуждали, когда именно и кому стало об этом известно заранее.
К примеру, предполагалось, что премьер Дании была вынуждена переписывать свою новогоднюю речь, показанную на следующий день, 1 января.
Своим уходом Маргрете порывает с традицией пожизненного пребывания на троне, которой королевский дом Дании придерживался в течение многих поколений.
С 14 января 2024 года королем станет кронпринц Фредерик. В то же время Маргрете II сохранит титул королевы.