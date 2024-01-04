Королева Данії останній раз вирушила до палацу кінною колісницею перед тим, як залишить престол
Четвер, 4 січня 2024, 13:54
Королева Данії Маргрете II останній раз вирушила до палацу Крістіансборг старовинною кінною колісницею як правлячий монарх.
Про це повідомляють dpa і DR, пише "Європейська правда".
Маргрете II вирушила до палацу Крістіансборг у Копенгагені для новорічного прийому за участі близько тисячі гостей.
Королева за традицією здійснила поїздку зі своєї резиденції до палацу позолоченою колісницею 1840 року, яка вважається найгарнішою з тих, що має королівська родина, та з великим кінним супроводом.
На шляху зібралися сотні людей, щоб привітати її – cуттєво більше, ніж у попередні роки.
Наступного року у цій ролі буде син Маргрете Фредерік, якщо вирішить зберігати традицію, яка існує з XVII століття.
Нагадаємо, у новорічному зверненні Маргрете II оголосила, що через стан здоров’я зрікається престолу.
З 14 січня 2024 року королем стане кронпринц Фредерік. Водночас Маргрете II збереже титул королеви.