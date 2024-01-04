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Королева Данії останній раз вирушила до палацу кінною колісницею перед тим, як залишить престол

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Четвер, 4 січня 2024, 13:54

Королева Данії Маргрете II останній раз вирушила до палацу Крістіансборг старовинною кінною колісницею як правлячий монарх.

Про це повідомляють dpa і DR, пише "Європейська правда".

Маргрете II вирушила до палацу Крістіансборг у Копенгагені для новорічного прийому за участі близько тисячі гостей. 

 
Emil Helms, Ritzau 

Королева за традицією здійснила поїздку зі своєї резиденції до палацу позолоченою колісницею 1840 року, яка вважається найгарнішою з тих, що має королівська родина, та з великим кінним супроводом.

 
Emil Helms, Ritzau 

На шляху зібралися сотні людей, щоб привітати її – cуттєво більше, ніж у попередні роки. 

 
Emil Helms, Ritzau 

Наступного року у цій ролі буде син Маргрете Фредерік, якщо вирішить зберігати традицію, яка існує з XVII століття. 

Нагадаємо, у новорічному зверненні Маргрете II оголосила, що через стан здоров’я зрікається престолу.

З 14 січня 2024 року королем стане кронпринц Фредерік. Водночас Маргрете II збереже титул королеви

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