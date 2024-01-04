Королева Данії останній раз вирушила до палацу кінною колісницею перед тим, як залишить престол

Королева Данії Маргрете II останній раз вирушила до палацу Крістіансборг старовинною кінною колісницею як правлячий монарх.

Про це повідомляють dpa і DR, пише "Європейська правда".

Маргрете II вирушила до палацу Крістіансборг у Копенгагені для новорічного прийому за участі близько тисячі гостей.

Emil Helms, Ritzau

Королева за традицією здійснила поїздку зі своєї резиденції до палацу позолоченою колісницею 1840 року, яка вважається найгарнішою з тих, що має королівська родина, та з великим кінним супроводом.

Emil Helms, Ritzau

На шляху зібралися сотні людей, щоб привітати її – cуттєво більше, ніж у попередні роки.

Emil Helms, Ritzau

Наступного року у цій ролі буде син Маргрете Фредерік, якщо вирішить зберігати традицію, яка існує з XVII століття.

Нагадаємо, у новорічному зверненні Маргрете II оголосила, що через стан здоров’я зрікається престолу.

З 14 січня 2024 року королем стане кронпринц Фредерік. Водночас Маргрете II збереже титул королеви.