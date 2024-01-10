В уряді Фінляндії підтвердили намір тримати кордон із РФ закритим

Міністерка сільського та лісового господарства Фінляндії Сарі Ессая підтвердила 10 січня, що уряд країни планує залишити закритим кордон із Росією.

Про це вона сказала в етері Yle, повідомляє "Європейська правда".

На прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що Гельсінкі не планує відкривати пункти пропуску на кордоні з Росією, Ессая сказала: "Можу підтвердити інформацію, яка була опублікована".

Уряд Фінляндії, за повідомленнями місцевих ЗМІ, висновує своє рішення про закриття кордону на інформації, отриманій від органів влади, згідно з якою діяльність Росії не змінилася після закриття східного кордону.

Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку.

14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.

Прем'єр Фінляндії заявив, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку зі ситуацією.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".