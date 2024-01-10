В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой

Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссая подтвердила 10 января, что правительство страны планирует оставить закрытой границу с Россией.

Об этом она сказала в эфире Yle, сообщает "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Хельсинки не планирует открывать пункты пропуска на границе с Россией, Эссая сказала: "Могу подтвердить информацию, которая была опубликована".

Правительство Финляндии, по сообщениям местных СМИ, основывает свое решение о закрытии границы на информации, полученной от органов власти, согласно которой деятельность России не изменилась после закрытия восточной границы.

Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища.

14 декабря финское правительство решило открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц.

Премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".