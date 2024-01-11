В Международном суде ООН начались слушания по обвинениям Израиля в геноциде

В Международном суде ООН состоялись первые слушания по жалобе Южно-Африканской Республики, которая обвинила Израиль в геноциде против палестинского населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию Суда и материал Associated Press.

Речь идет о слушаниях по жалобе, поданной ЮАР в Международный суд ООН 29 декабря 2023 года. В ней Израиль обвиняют в нарушении международных обязательств согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и просят МС ООН о так называемых временных обязывающих мерах в отношении Израиля на время рассмотрения дела, в частности – немедленно прекратить военную операцию в Газе.

На первых слушаниях 11 января свои устные аргументы в суде приводила сторона-истец.

Представители ЮАР аргументировали, что операция в Газе является составляющей системных притеснений палестинского населения в регионе со стороны Израиля в течение предыдущих десятилетий, начиная с самого создания еврейского государства в 1948 году.

Также аргументируют, что характер военной операции Армии обороны Израиля в секторе Газы и заявления израильских чиновников дают основания говорить о геноциде.

Перед слушаниями неподалеку от Дворца мира прошла произраильская демонстрация. Несколько сотен человек с флагами Израиля и Нидерландов скандировали "Верните их домой", имея в виду захваченных ХАМАС израильских заложников.

Одновременно проходила и пропалестинская демонстрация, где звучали лозунги о "свободной Палестине", "апартеиде Израиля" и призывы к прекращению огня.

Израильская юридическая команда представит свою позицию в пятницу, 12 января.

Перед первым днем слушаний премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным видеообращением, где категорически отверг обвинения в адрес страны.

Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен оккупировать сектор на постоянной основе или изгнать оттуда палестинское гражданское население.

"Израиль борется с террористами ХАМАС, а не палестинским населением, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом", – заявил премьер, добавив, что военные пытаются "минимизировать жертвы среди гражданских, тогда как ХАМАС делает все, чтобы максимально увеличить их, используя гражданских палестинцев в качестве живого щита".

На принятие решения о применении временных мер ожидаемо потребуется несколько недель, а весь судебный процесс по делу может занять несколько лет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе заявил, что считает безосновательными обвинения Израиля в геноциде.

Напомним, МС ООН также рассматривает жалобу Украины против России по Конвенции о предотвращении геноцида. Она основывается на обвинении Москвы в том, что она безосновательно обвинила Киев в "геноциде на Донбассе", чтобы оправдать полномасштабное вторжение.