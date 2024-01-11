Грузія викликала посла Данії, яка назвала співзасновника керівної партії олігархом

Посла Данії у Грузії Анну Тофт Соренсен викликали до Міністерства закордонних справ після її коментаря, де вона назвала співзасновника керівної партії "Грузинська мрія" олігархом.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Коментар Соренсен з’явився у матеріалі данського Jyllands-Posten, де дипломатка ділилася баченням про ситуацію в країні та євроінтеграційний шлях Грузії.

Серед іншого, вона назвала "Мрію" партією, що "заснована олігархом Бідзіною Іванішвілі, який здобув статки у Росії в 1990-ті роки".

Також посол згадала, що після початку повномасштабної війни Росії проти України на адресу грузинської влади лунали докори з боку України і ЄС за надто лояльну політику до Москви.

Крім того, Соренсен згадала, що надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС стало "джерелом надії" для проєвропейських громадян Грузії, але "не схоже, що інтеграція до ЄС стає об'єднавчою силою для суспільства".

У зв’язку з коментарями посла викликали до МЗС Грузії.

Нагадаємо, Європарламент закликав ввести санкції проти Іванішвілі. У резолюції його назвали олігархом, який пов'язаний із Кремлем і чинить негативний вплив на розвиток демократії в Грузії.

Восени 2022 року Україна запровадила санкції проти членів родини Бідзіни Іванішвілі та нещодавно оголосила спонсором війни компанію, яка з ним пов’язана.

Наприкінці 2023 року Іванішвілі несподівано заявив, що повертається у політику, "Грузинська мрія" закріпила за ним статус почесного голови політсили.

Детальніше про це – у статті "Шлях до ЄС і до Росії одночасно".