Грузия вызвала посла Дании, которая назвала соучредителя правящей партии олигархом

Посла Дании в Грузии Анну Тофт Соренсен вызвали в Министерство иностранных дел после ее комментария, где она назвала соучредителя правящей партии "Грузинская мечта" олигархом.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Комментарий Соренсен появился в материале датского Jyllands-Posten, где дипломат делилась видением о ситуации в стране и евроинтеграционном пути Грузии.

Среди прочего, она назвала "Грузинскую мечту" партией, которая "основана олигархом Бидзиной Иванишвили, получившим состояние в России в 1990-е годы".

Также посол вспомнила, что после начала полномасштабной войны России против Украины в адрес грузинских властей звучали упреки со стороны Украины и ЕС за слишком лояльную политику к Москве.

Кроме того, Соренсен упомянула, что предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС стало "источником надежды" для проевропейских граждан Грузии, но "не похоже, что интеграция в ЕС становится объединяющей силой для общества".

В связи с комментариями посла вызвали в МИД Грузии.

Напомним, Европарламент призвал ввести санкции против Иванишвили. В резолюции его назвали олигархом, который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.

Осенью 2022 года Украина ввела санкции против членов семьи Бидзины Иванишвили и недавно объявила спонсором войны связанную с ним компанию.

В конце 2023 года Иванишвили неожиданно заявил, что возвращается в политику, "Грузинская мечта" закрепила за ним статус почетного председателя политсилы.

Подробнее об этом – в статье "Путь в ЕС и в Россию одновременно".