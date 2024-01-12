Прокурор заявив, що терорист Брейвік має залишатися ізольованим

У Норвегії сторона обвинувачення заявила, що терорист Андерс Брейвік все ще небезпечний і має залишатися ізольованим у в’язниці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

44-річний Брейвік подав до суду на норвезьку державу, намагаючись оскаржити свою ізоляцію і зняти обмеження на листування.

Державний прокурор Андреас Хетланд заявив у своєму заключному слові в п'ятницю, що "немає жодних підстав для твердження, що права Брейвіка як людини порушують".

"Брейвік залишається дуже небезпечним. Все ще існує велика небезпека, що він може вчинити насильство або надихнути інших на це", – сказав він суду.

Своєю чергою адвокати Брейвіка стверджують, що Норвегія порушує Європейську конвенцію з прав людини, в тому числі розділи, в яких йдеться про те, що ніхто не може бути підданий "тортурам або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню".

П'ятиденні слухання закінчуються у п'ятницю. Брейвіку дозволено сказати кілька слів наприкінці слухань, і він може скористатися цим правом.

Рішення суду очікується найближчими тижнями.

Брейвік просив про умовно-дострокове звільнення у 2022 році, але норвезький суд відхилив клопотання терориста.

У вівторок на судовому засіданні зачитали записи з в'язниці, у яких Брейвік, серед іншого, захищав повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У 2011 році Андерс Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утоя і застрелив 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

У 2012 році чоловіка визнали винним у тероризмі й призначили максимальний термін покарання у Норвегії – 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.