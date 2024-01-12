Прокурор заявил, что террорист Брейвик должен оставаться изолированным

В Норвегии сторона обвинения заявила, что террорист Андерс Брейвик все еще опасен и должен оставаться изолированным в тюрьме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

44-летний Брейвик подал в суд на норвежское государство, пытаясь обжаловать свою изоляцию и снять ограничения на переписку.

Государственный прокурор Андреас Хетланд заявил в своем заключительном слове в пятницу, что "нет никаких оснований для утверждения, что права Брейвика как человека нарушаются".

"Брейвик остается очень опасным. Все еще существует большая опасность, что он может совершить насилие или вдохновить других на это", – сказал он суду.

В свою очередь адвокаты Брейвика утверждают, что Норвегия нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, в том числе разделы, в которых говорится о том, что никто не может быть подвергнут "пыткам либо бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".

Пятидневные слушания заканчиваются в пятницу. Брейвику разрешено сказать несколько слов в конце слушаний, и он может воспользоваться этим правом.

Решение суда ожидается в ближайшие недели.

Брейвик просил об условно-досрочном освобождении в 2022 году, но суд отклонил ходатайство террориста.

Во вторник на судебном заседании зачитали записи из тюрьмы, в которых Брейвик, среди прочего, защищал полномасштабное вторжение России в Украину.

В 2011 году Андерс Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой возле кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего поехал на остров Утойя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

В 2012 году мужчину признали виновным в терроризме и назначили максимальный срок наказания в Норвегии – 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.