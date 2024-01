В Киев прибыла спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины

Спецпредставительница Соединенных Штатов по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер находится в Киеве с визитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Бринк опубликовала фото встречи спецпредставителя на киевском вокзале, отметив, что с ней прибыли также руководители нескольких американских частных компаний.

A very warm welcome to Kyiv to @SpecRepUkraine Penny Pritzker and U.S. private sector CEOs. Today we will have meetings focused on accelerating U.S. business investment in Ukraine for the recovery. pic.twitter.com/7p3sasiDt2