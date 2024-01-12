В Молдове отреагировали на заявления Приднестровья о "подготовке боевиков для терактов"

Бюро по реинтеграции Молдовы отвергло как провокацию заявления так называемого министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья о якобы подготовке на молдавской территории "специальных боевых групп" для убийств и диверсий.

Такой комментарий ведомство предоставило телеканалу TV8, сообщает "Европейская правда".

Бюро по реинтеграции Молдовы заявило, что приднестровские "органы власти" распространяют "провокационную информацию с пропагандистской целью". Там посоветовали "пользоваться информацией из официальных публичных источников, распространяемой конституционными органами власти".

Министерство обороны Молдовы в отдельном заявлении также отвергло утверждения Тирасполя. Там заявили, что с лета молдавская армия действительно проводит подготовку украинских военнослужащих по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов, о чем была проинформирована общественность.

"Отметим, что учения проходят в контексте сотрудничества с соседним государством Украина в гуманитарной сфере с целью защиты гражданского населения от взрывоопасных предметов, оказания поддержки в подготовке украинского персонала по гуманитарному разминированию", – рассказали представители Минобороны Молдовы в комментарии TV8.

Как сообщалось, в непризнанном Приднестровье заявили о якобы подготовке в Молдове "специальных боевых групп" для убийств и диверсий на приднестровской территории. Никаких доказательств или хотя бы каких-то подтверждений своим заявлениям непризнанное государство не привело.

Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.

В 2022 году тамошние "власти" так же извещали о серии взрывов на объектах, что породило спекуляции о возможной подготовке к вторжению сил РФ с приднестровской территории.

Недавно приднестровское "МГБ" также пускало слухи об "инциденте с применением огнестрельного оружия", который опровергли и Киев, и Кишинев.