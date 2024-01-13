Чехія поки не бачить сенсу в самітах "Вишеградської четвірки": натякає, що через Угорщину

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, чия країна наразі головує у "Вишеградській четвірці", вважає недоцільним скликати саміт чотирьох країн групи, якщо він не призведе до конкретних результатів.

Про це Фіала сказав 13 січня журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Чеський прем’єр вказав, що у межах "Вишеграду" продовжується співпраця на нижчих рівнях, зокрема міністрів. Якийсь час він утримувався від скликання саміту групи, бажаючи дочекатись результатів виборів у Словаччині та Польщі.

"Звичайно, на найвищому рівні, рівні прем'єр-міністрів, ми останнім часом не зустрічались. І я вважаю це логічним у контексті того, що відбувається, наприклад переговорів у Європейській раді", – сказав Фіала.

Він не уточнив, що має на увазі, але, як відомо, Угорщина на останньому саміті ЄС активно блокувала рішення стосовно України – зокрема схвалення багаторічної програми підтримки на 50 мільярдів євро.

"Я готовий до цього (зустрічі на рівні прем’єрів. – Ред.) у майбутньому, тому у нас повинні бути передумови, щоб зустріч привела до якогось результату. Я поки не переконаний, що всі ці передумови були виконані", – вважає голова чеського уряду.

Чеська Республіка головує у "Вишеградській четвірці", до якої також входять Польща, Словаччина та Угорщина, із середини 2023 року. У листопаді в Празі зустрілися президенти всіх чотирьох країн, а також відбулася низка зустрічей на міністерському рівні.

Нагадаємо, що в березні 2022 року проросійський курс Угорщини призвів до скасування зустрічей у форматі "Вишеградської четвірки". Нещодавно, в листопаді 2023-го, була скасована зустріч спікерів парламентів чотирьох країн через позицію чеських представників щодо Будапешта.