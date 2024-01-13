Чехия пока не видит смысла в саммитах "Вышеградской четверки": намекает, что из-за Венгрии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, чья страна председательствует в "Вышеградской четверке", считает нецелесообразным созвать саммит четырех стран группы, если он не приведет к конкретным результатам.

Об этом Фиала сказал 13 января журналистам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Чешский премьер указал, что в рамках "Вышеграда" продолжается сотрудничество на более низких уровнях, в том числе министров. Одно время он воздерживался от созыва саммита группы, желая дождаться результатов выборов в Словакии и Польше.

"Конечно, на самом высоком уровне, уровне премьер-министров, мы в последнее время не встречались. И я считаю это логичным в контексте происходящего, например, переговоров в Европейском совете", – сказал Фиала.

Он не уточнил, что имеет в виду, но, как известно, Венгрия на последнем саммите ЕС активно блокировала решения по Украине – в частности, одобрение многолетней программы поддержки на 50 миллиардов евро.

"Я готов к этому (встречи на уровне премьеров. – Ред.) в будущем, поэтому у нас должны быть предпосылки, чтобы встреча привела к какому-то результату. Я пока не убежден, что все эти предпосылки были выполнены", – считает председатель ческого правительства.

Чешская Республика председательствует в "Вышеградской четверке", в которую также входят Польша, Словакия и Венгрия с середины 2023 года. В ноябре в Праге встретились президенты всех четырех стран, а также прошел ряд встреч на министерском уровне.

Напомним, что в марте 2022 года пророссийский курс Венгрии привел к отмене встреч в формате "Вышеградской четверки". Недавно, в ноябре 2023-го, была отменена встреча спикеров парламентов четырех стран из-за позиции чешских представителей в отношении Будапешта.